https://news.day.az/sport/1749527.html Второй день Кубка Европы по художественной гимнастике В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике. Как сообщает Day.Az, во второй день соревнований пройдут квалификационные этапы в индивидуальных программах и групповых упражнениях. Во взрослой возрастной категории гимнастки выступят с лентой и булавами.
Второй день Кубка Европы по художественной гимнастике
В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, во второй день соревнований пройдут квалификационные этапы в индивидуальных программах и групповых упражнениях.
Во взрослой возрастной категории гимнастки выступят с лентой и булавами.
Затем состоится церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках индивидуальной программы, за которой последует церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках групповых упражнений.
Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран.
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