В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, во второй день соревнований пройдут квалификационные этапы в индивидуальных программах и групповых упражнениях.

Во взрослой возрастной категории гимнастки выступят с лентой и булавами.

Затем состоится церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках индивидуальной программы, за которой последует церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках групповых упражнений.

Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран.