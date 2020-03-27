Баку - в топ-10 городов СНГ для виртуальных туров

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательностям в городах и странах СНГ, передает Day.Az со ссылкой на ТурСтат.

Первую тройку городов СНГ для виртуальных туров и экскурсий через Интернет составляют Минск, Алматы и Ташкент.

В первую десятку лучших городов СНГ для виртуальных туров и экскурсий входят Минск и Витебск в Беларуси, Алматы и Нур-Султан в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Баку в Азербайджане, Кишинев в Молдове и Душанбе в Таджикистане.

Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах.