https://news.day.az/tourism/1259182.html Кадры доходного дома в Баку нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова - ФОТО
Кадры доходного дома в Баку нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова - ФОТО
Известный Instagram-аккаунт hiddenbaku опубликовал кадры доходного дома нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова, построенного с 1898 по 1903-ый годы.
Предположительно, что дом был построен по проекту И.В.Эделя.
Отмечается, что особняк, после известных мартовских событий 1918-го года использовался Бакинской Коммуной.
До 1920-го года здесь размещалась дипломатическая миссия Франции, с приходом же советской власти и вовсе был разбит на многоквартирный дом.
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