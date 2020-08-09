Кадры доходного дома в Баку нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова

Известный Instagram-аккаунт hiddenbaku опубликовал кадры доходного дома нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова, построенного с 1898 по 1903-ый годы.

Предположительно, что дом был построен по проекту И.В.Эделя.

Отмечается, что особняк, после известных мартовских событий 1918-го года использовался Бакинской Коммуной.

До 1920-го года здесь размещалась дипломатическая миссия Франции, с приходом же советской власти и вовсе был разбит на многоквартирный дом.