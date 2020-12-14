Эрдоган: Между Турцией и Азербайджаном уже возможны поездки с удостоверением личности

Из Турции в Азербайджан и наоборот - из Азербайджана в Турцию уже можно совершать поездки без каких-либо препятствий с удостоверением личности. Больше не нужно ехать с заграничным паспортом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня на очередном заседании кабинета министров.

Эрдоган отметил, что все соглашения, подписанные между Азербайджаном и Турцией, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя братскими странами: "Наряду с взаимными безвизовыми поездками, я уверен, что наше сотрудничество во всех сферах, включая медиа, инвестиции, оборонную промышленность и инфраструктуру, принесет более успешные результаты. От своего имени и имени всего народа еще раз выражаю признательность за визит в дружественную страну по приглашению моего дорогого брата Ильхама Алиева. Еще раз поздравляю азербайджанских тюрков с победой".