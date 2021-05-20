https://news.day.az/tourism/1344312.html Начались полеты по авиарейсу Самара-Баку
Начались полеты по авиарейсу Самара-Баку
Российская авиакомпания "ИрАэро" начала регулярные рейсы по авиарейсу Самара-Баку.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Отмечается, что авиарейс уже открыт и рейсы осуществляются один раз в неделю по средам на самолете SuperJet 100.
Напомним, с 4 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" также начнет еженедельные рейсы из Самары в Баку.
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