Начались полеты по авиарейсу Самара-Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" начала регулярные рейсы по авиарейсу Самара-Баку.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отмечается, что авиарейс уже открыт и рейсы осуществляются один раз в неделю по средам на самолете SuperJet 100.

Напомним, с 4 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" также начнет еженедельные рейсы из Самары в Баку.