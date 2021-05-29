https://news.day.az/tourism/1347223.html Грузия потребует от прибывающих в страну через сухопутные границы ПЦР тесты
Грузия потребует от прибывающих в страну через сухопутные границы ПЦР тесты
Грузия потребует от полностью вакцинированных лиц, которые будут въезжать на территорию страны через сухопутные границы, документ с отрицательным результатом анализа ПЦР COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.
Он сказал, что ослабление правил создает риск увеличения случаев заражения. По этой причине лица, не представившие результат ЦПР анализа с отрицательным ответом, не будут допущены на территорию Грузии через сухопутные границы.
Напомним, Грузия планирует открыть сухопутные границы 1 июня.
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