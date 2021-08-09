В Италии у туристов на каждом шагу стали требовать зеленый пропуск

"Зелёные сертификаты" для допуска к достопримечательностям и тесты на коронавирус в популярных туристических местах - такова новая европейская реальности, которую уже внедрила Франция и к которой на данный момент присоединяется Италия. В последней "зеленый пропуск" уже необходим для входа в тренажерные залы, театры, крытые бассейны и внутренние помещения ресторанов, баров и кафе. Также пропуск по QR-коду ввели музеи Ватикана, а археологический парк Помпеи дополнил требование возможностью сдать ПЦР-тест на месте, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Чтобы получить сертификат, туристы должны доказать, что они получили хотя бы одну дозу вакцины, одобренной для использования в Европейском Союзе, также котируется свидетельство того, что туристы вылечились от COVID-19 за последние шесть месяцев или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.

Туристов, надо сказать, предупреждали о введении этих мер с 22 июля, предоставив жителям и туристам две недели на подготовку. И уже к концу июля этот сертификат скачали около 50 миллионов из 60 миллионов жителей Италии.

Туристы, судя по данным местных СМИ, также не особо жалуются. Хотя в те же музеи Ватикана выстраивается длинная очередь, мера скорее находит понимание. Туристы выстраиваются, чтобы показать свой "зелёный пропуск" на телефоне. "Проблем нет. Сертификат есть в телефоне. Мы ждали задержек, но всё прошло быстро", - заявил Иван Вольска. Туристы из Франции нашли новую итальянскую систему знакомой, так как Франция ввела даже более жёсткие правила, поскольку они также распространяются на обеды на открытом воздухе. "Это хорошо для всеобщей безопасности. Это положительно и для экономики", - отметила французская туристка Алексин Прентиньяк.

При этом музеи Ватикана рекомендуют туристам иметь под рукой документы, удостоверяющие личность, чтобы сотрудники могли "подтвердить фактическое владение" Зеленым пропуском. А в Помпеях, одном из самых посещаемых туристических объектов Италии, официальные лица объединились с городом Неаполем, чтобы предложить тесты на коронавирус в часы работы археологического парка. Причем в тестовом порядке провериться на вирус можно бесплатно.