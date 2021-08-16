В Сочи хотят запретить строительство отелей уровня ниже 3 звезд

Союз архитекторов Сочи предлагает запретить строительство в Сочи гостиниц ниже трех звезд, либо ограничить территории, где гостиницы этого сегмента могут располагаться. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение - градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", - сказала президент Союза архитекторов Сочи Наталья Захарова.

Захарова пояснила, что в последнее время на градостроительный совет города поступает много проектов строительства гостиниц низкого уровня звездности. Это стало поводом для инициативы.

Сейчас на курорте работают 2 875 объектов размещения, где могут единовременно разместиться более 200 тысяч гостей. Из них 251 объект - это гостиницы ниже трех звезд.