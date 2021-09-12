Аэропорт в Стамбуле с начала года обслужил свыше 20 млн пассажиров

По итогам января-августа 2021 года новый аэропорт в Стамбуле обслужил 20 972,497 тысячи пассажиров, сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az.

За указанный период на внутренних рейсах были обслужены 6 291,783 тысячи, а на международных - 14 680,714 тысячи пассажиров.

В министерстве отметили, что за этот период через новый аэропорт Стамбула были осуществлены 163 635 полетов, в том числе 47 538- по внутренним линиям, 116 097 - по международным.

"В январе-августе 2021 года объем грузоперевозок через новый аэропорт Стамбула составил 869 072 тонны, из которых 85 897 тонн приходятся на долю внутренних перевозок, а 783 176 тонн - на международные перевозки", - сказали в ведомстве.

Отметим, что 29 октября 2018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта. Третий аэропорт Стамбула расположен в северной части города.