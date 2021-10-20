Таиланд объявил о новых ограничениях для туристов после открытия границ

В столице Таиланда, Бангкоке, объявили об открытии "центров тестирования", в которых будут проверять туристов на наличие коронавируса. О новых ограничениях сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание ссылается на заявление губернатора Бангкока Асвина Кванмуанга, который отметил, что правительство разработало политику открытия границ страны для иностранных туристов к 1 ноября, которая также предусматривает введение дополнительных мер - тестирование на коронавирус и карантин.

Отмечается, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса между иностранными путешественниками и местными жителями, мэрия Бангкока организует пункты проверки на COVID-19. В отличие от Пхукета, где туристов проверяют в отелях при регистрации, "центры тестирования" будут располагаться по всему городу.

При выявлении случая заражения человека поместят в отель на карантин, где он будет ждать результат повторного ПЦР-теста. Помимо прочего, планируется организовать проведение экспресс-тестов на антигены и пункты вакцинации в популярных туристических местах и развлекательных заведениях.