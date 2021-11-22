Выросло число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в октябре

В октябре 2021 года Турцию посетили 48 234 гражданина Азербайджана, что в 14 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции, передает Day.Az.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в октябре, составила 1,39 процента.

При этом в январе - октябре Турцию посетили 365 864 гражданина Азербайджана, что на 79,78 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в январе - октябре, составила 1,74 процента.

По данным министерства, в октябре Турцию посетили 3,471 миллиона туристов, что на 99,25 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В январе - октябре Турцию посетили 21,055 миллиона туристов, что на 87,98 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.