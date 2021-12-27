В Таиланде резко выросла рождаемость черепах

В Таиланде меры по борьбе с коронавирусом способствовали увеличению численности морских черепах, об этом сообщило Национальное новостное бюро страны со ссылкой на Морской биологический центр Пхукета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за последние два года с момента введения ограничений в рекордном объеме увеличилось число откладываемых черепахами яиц, во многом благодаря отсутствию туристов на пляжах страны. Этот фактор повлиял на снижение уровня загрязнений в море, также уменьшилось количество перемещений на лодках, поскольку прекратились морские экскурсии. Из-за всего перечисленного животные оказались в безопасности, что кардинально повлияло на их плодовитость.

"За последние два года у них [черепах] ситуация с гнездованием улучшилась, благодаря отсутствию туристов, шумов и светового загрязнения окружающей среды [световой рекламой, уличным освещением и т.п.]", - заявили в Морском биологическом центре Пхукета.

Точные цифры не предоставлены, однако, как сообщило издание The Phuket News, в период с октября 2020 года по февраль 2021-го, специалисты обнаружили на пляжах Пхукета 18 гнезд кожистых черепах (лут), особи которых могут вырасти до 400 килограмм.

Вдобавок к этому, в Таиланд вернулись те морские пресмыкающиеся, которых местные жители не видели десятилетиями. В частности, это касается оливковых черепах, более 20 лет не встречавшихся на пляжах страны.