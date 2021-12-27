https://news.day.az/tourism/1420513.html Древняя албанская церковь в Гахе в объективе Вахида Гасанова - ВИДЕО
Древняя албанская церковь в Гахе в объективе Вахида Гасанова - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из Гахского района.
На опубликованном им видео также запечатлена древняя албанская церковь.
Day.Az представляет читателям эти кадры:
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