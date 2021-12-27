Древняя албанская церковь в Гахе в объективе Вахида Гасанова

Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из Гахского района.

На опубликованном им видео также запечатлена древняя албанская церковь.

Day.Az представляет читателям эти кадры: