В отелях Азербайджана усилят мониторинги

Мониторинги, проводимые в отелях Государственным агентством по туризму Азербайджана совместно с другими госструктурами, в праздничные дни будут более интенсивными, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Агентство.

"В мониторингах, проводимых с целью обеспечения безопасности гостей, а также продолжительной работы отелей, находящихся в Баку и регионах страны, будет проверено применение гигиенических и санитарных мер, а также уровень соблюдения правил карантинного режима", - говорится в информации агентства.

Государственное агентство по туризму предупреждает персонал отелей и гостей об обязательном наличии COVID-паспорта, соблюдении социальной дистанции, использовании дезинфекционных растворов, медицинских масок во всех закрытых пространствах, а также строгом соблюдении действующих в связи с карантинным режимом ограничений и требований.