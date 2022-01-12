Эта страна больше не закроется для туристов

"До закрытия Израиля дело больше не дойдёт!", - такое заявление сделал премьер-министр страны Нафтали Беннет, подчеркнув, что они будут придавать большое значение защите группы риска в рамках борьбы с COVID-19, однако больше закрываться страна не намерена, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Беннет также назвал три руководящих принципа, которыми будет руководствоваться правительство в борьбе с "омикроном":

"Поддерживать открытость нашей экономики, защищать наиболее уязвимых людей и пожилых, и заботиться о наших детях, большинство из которых уязвимы".

Как видим, про закрытие для туристов в них ничего не сказано, скорее наоборот - так как туризм для Израиля существенная составляющая экономики. Причем премьер-министр Израиля подчеркнул отдельно, что при реализации мер по борьбе с COVID-19 они сохранят экономику страны "максимально открытой".

Напомним, что с 9 января Израиль снова открылся для вакцинированных туристов и отменил "красные списки" стран.