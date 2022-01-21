Туристам в Египте предложат необычный вид экскурсий

Власти Египта решили привлечь туристов новым необычным видом экскурсий, предложив им подводные погружения на искусственные "коралловые рифы". Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ради повышения привлекательности местных курортов в регионе египетской провинции Красного моря будут созданы так называемые искусственные "коралловые рифы" - списанные автобусы, грузовики и прочая техника, которые погрузят на морское дно. Отмечается, что объекты быстро обрастут кораллами и станут пристанищем для других морских обитателей, в том числе привлекут колонии ракообразных и станут местом, куда за кормом приплывают тропические рыбы.

Для дайвинга будут созданы семь новых локаций - их разделят на две группы, подлежащие освоению в два этапа. В общей сложности на искусственные рифы погрузят около 20 единиц различного транспорта.

По мнению властей Египта, создание новых объектов снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около трех миллионов туристов. В год на курортах Красного моря совершается от шести до девяти миллионов подводных погружений.