Из легендарного Мачу-Пикчу эвакуируют туристов

После схода селевого потока власти перуанского муниципалитета Мачу-Пикчу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов. На месте сошедшего в минувшую пятницу селевого потока продолжаются работы по удалению мусора, грязи и камней.

К настоящему моменту район покинули свыше 850 туристов. Движение поездов по направлению к Мачу-Пикчу приостановлено. Известно, что сам древний город и ведущая к нему дорога инков в результате стихийного бедствия не пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Находящийся на территории современного Перу город-крепость Мачу-Пикчу часто называют "потерянным городом инков". Достопримечательность включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.