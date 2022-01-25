https://news.day.az/tourism/1429846.html Надеемся, что число туристов из Азербайджана в нашу страну возрастет - посол Индии
Надеемся, что число туристов из Азербайджана в нашу страну возрастет - посол Индии
Надеемся, что число туристов из Азербайджана в Индию возрастет.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии в посольстве Индии в Азербайджане сказал посол Бавитлунг Ванлалвавна.
По его словам, в 2019 году 70 тысяч индийских туристов посетили Азербайджан, в то время как число туристов из Азербайджана в Индию за тот же период было крайне невелико.
"Мы надеемся, что в ближайшее время число туристов из Азербайджана увеличится", - добавил посол.
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