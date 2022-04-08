Россия может открыть новый авиарейс в Азербайджан

Российская авиакомпания Utair может начать с мая выполнять регулярные рейсы из Грозного в Азербайджан.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сказал министр транспорта и связи Чеченской Республики РФ Рамзан Черхигов.

По его словам, соответствующее заявление для выполнения с мая регулярных рейсов в Баку со стороны Utair в Росавиацию уже подано.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджан летают такие авиакомпании, как "Аэрофлот", Air Arabia, Air Astana, Arkia, Belavia, FlyAristan, Turkish Airlines, Lufthansa и ряд других.