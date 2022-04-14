ОАЭ снимают запрет на выезд из страны для непривитых подданных

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение снять с 19 апреля запрет на выезд за пределы государства для подданных, которые не получили вакцину от коронавируса. Об этом, как передало в среду Информационное агентство ОАЭ, сообщил пресс-секретарь Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Тахер аль-Бурейк аль-Амири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, обновление протокола выезда невакцинированных подданных ОАЭ предусматривает разрешение на поездки за рубеж для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса или не получил бустерную дозу препаратов.

Кроме того, въезжающие в ОАЭ невакцинированные лица моложе 16 лет будут освобождены от прохождения ПЦР-тестирования по прибытии в страну.