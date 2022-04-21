Азербайджан и Грузия обсудили реализацию совместных турпроектов

Бюро по туризму Азербайджана и гостевой центр Azerbaijan.Travel в Грузии провели вебинар на тему разработки совместных туров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Азербайджана по туризму.

В вебинаре с грузинской стороны приняли участие представители Национальной администрации туризма, туристических компаний и общественных организаций, специализирующихся на туризме.

Стороны обсудили различные вопросы, такие как культурное и историческое наследие, оздоровительный туризм, транскавказские пешеходные маршруты, кавказский винный маршрут "Итер Витис", туристический маршрут "Али и Нино".

Напомним, что Бюро по туризму Азербайджана представило проект совместных с Грузией туристических туров в январе 2022 года.

В проекте Китай, Япония, Индонезия, Малайзия, США, Канада и некоторые страны ЕС рассматриваются в качестве основных направлений для продвижения совместных туристических проектов.