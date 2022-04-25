Швейцария снимает ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает государственный секретариат по вопросам миграции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"С этого дня будут действовать обычные правила въезда", - говорится в сообщении.

Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, covid-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля.

Для въезда в Швейцарию россиянам необходима виза, выданная национальным консульством или консульством одной из стран шенгенского соглашения.