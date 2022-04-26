Авиакомпания "Россия" опубликовала расписание рейсов в Баку

Авиакомпания "Россия" опубликовала расписание прямых регулярных рейсов из Москвы (Шереметьево) в Баку, которые она начнет выполнять с 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Время местное для каждого аэропорта.

Москва - Баку

SU/FV 6603 11:00/15:40 (ежедневно)

SU/FV 6605 14:25/19:05 (пн, ср, пт, вс)

SU/FV 6601 21:10/01:50 (пт)

Баку - Москва

SU/FV 6604 16:40/19:20 (ежедневно)

SU/FV 6606 20:05/22:50 (пн, ср, пт, вс)

6602 02:50/05:30 (сб)

Отметим, что "Россия" будет эксплуатировать на маршрутной линии Москва - Баку современные и комфортабельные воздушные суда российского производства Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке.