https://news.day.az/tourism/1456619.html Авиакомпания "Россия" опубликовала расписание рейсов в Баку
Авиакомпания "Россия" опубликовала расписание рейсов в Баку
Авиакомпания "Россия" опубликовала расписание прямых регулярных рейсов из Москвы (Шереметьево) в Баку, которые она начнет выполнять с 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.
Время местное для каждого аэропорта.
Москва - Баку
SU/FV 6603 11:00/15:40 (ежедневно)
SU/FV 6605 14:25/19:05 (пн, ср, пт, вс)
SU/FV 6601 21:10/01:50 (пт)
Баку - Москва
SU/FV 6604 16:40/19:20 (ежедневно)
SU/FV 6606 20:05/22:50 (пн, ср, пт, вс)
6602 02:50/05:30 (сб)
Отметим, что "Россия" будет эксплуатировать на маршрутной линии Москва - Баку современные и комфортабельные воздушные суда российского производства Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке.
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