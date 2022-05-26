https://news.day.az/tourism/1465359.html Вылет самолета AZAL из Джидды в Баку задерживается - ПРИЧИНА
Вылет самолета AZAL из Джидды в Баку задерживается - ПРИЧИНА
Вылет самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" запланированный из Джидды в Баку (рейс J2-10 92), задерживается по технической причине, передает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.
Как сообщается, пассажиры этого рейса вылетят в Баку другим самолетом. Пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание, согласно правилам авиакомпании.
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