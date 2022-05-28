Между туристическими организациями Азербайджана и Польши подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 28 мая 2022 года, авиакомпания LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Варшава-Баку-Варшава. В целях популяризации туристической привлекательности Польши и ознакомления с возможностями организации поездок для граждан Азербайджана, посольство Республики Польша в Баку организовало встречу с представителями авиакомпании LOT Polish Airlines, Польской туристической организации, Польской Туристической Палаты и польских туристических агентств.

Со стороны Азербайджана в мероприятии приняли участие представители Ассоциации Туристических Агентств Азербайджана и руководители туристических компаний страны. После вступительного слова Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Азербайджане господина Рафала Поборски были проведены презентации Польши как туристического направления, презентации авиакомпании и туристических компаний. Были обсуждены возможности сотрудничества, обмен мнениями по туристическому потенциалу обеих стран, обсуждение текущих вопросов по процессам бронирования и выписки авиабилетов по новому направлению, процесс получения виз и многое другое. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Польской Палатой Туризма и Ассоциацией Туристических Агентств Азербайджана, который предусматривает реализацию совместных мер между Азербайджаном и Польшей для увеличения потока туристов. В меморандуме так же согласованы организация и проведение совместных мероприятий, семинаров, ознакомительных поездок. Будет осуществляться обмен информацией, туристической статистикой, рекламными материалами и многое другое.