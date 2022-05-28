Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран.

Об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"За последние два года наше агентство провело и продолжает проводить работу по популяризации нашей страны за рубежом. Результатом этой работы можно считать запуск прямого авиарейса, который поспособствует сближению народов Азербайджана и Польши", - добавил Гасымов.