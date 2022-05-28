https://news.day.az/tourism/1466031.html Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму - ФОТО
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму - ФОТО
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран.
Об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"За последние два года наше агентство провело и продолжает проводить работу по популяризации нашей страны за рубежом. Результатом этой работы можно считать запуск прямого авиарейса, который поспособствует сближению народов Азербайджана и Польши", - добавил Гасымов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре