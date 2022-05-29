«Шенген» прекращает действовать для граждан Великобритании

Начиная с 2023 года, жители Великобритании будут вынуждены платить за получение визы в страны Европейского союза, напоминает газета The Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Со следующего года владельцы британских паспортов, путешествующие из Великобритании, должны будут платить за получение визы через Европейскую систему информации и авторизации для путешествий. Эта новая визовая система вводится в 2023 году после решения Великобритании довести Brexit до конца. Это означает, что британцам придется платить за въезд в 27 стран, все из которых входят в ЕС", - напоминает издание.

Тем не менее, возможность безвизового посещения стран с Шенгенским законодательством сохраняется на протяжении 90 дней.