Новый удар по туризму: подорожают авиабилеты

Авиабилеты - по крайней мере в Евросоюзе, но скорее всего по всему миру - подорожают ещё как минимум на 16%, и это станет очередным ударом по туризму. Виной тому, как ни странно, не санкции и цены на топливо, а продолжение "зелёной" политики Запада и борьба с вредными выбросами и углеродным следом. Правда такое подорожание случится лишь при том условии, что предложение Еврокомиссии, вызвавшее острую критику со стороны авиаэкспертов, будет принято. Ну и не стоит забывать про галопирующий рост цен на авиакеросин - что также даст дополнительный импульс к этим 16%, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Речь идёт о пакете мер от Европейской комиссии, так называемом "Fit for 55". Данное предложение направлено на сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% от уровня 1990 года в течение следующих восьми лет. Предложение вызвало острую критику от ассоциации аэропортов ACI Europe - они заявляют, что все предлагаемые меры были заявлены "без всесторонней оценки их влияния" на полеты.

"Предложения ЕС приведут к значительному повышению тарифов", - предупреждают авиаэксперты. В итоге туристы столкнутся с новым ударом, поскольку цены на авиабилеты взлетят. Схема ЕС по сокращению вредных выбросов может привести к росту стоимости полета в среднем на 16% к 2030 году, уверяют они.

Причем туристические маршруты в такие страны как Испания, Греция и Италия, будут в числе наиболее пострадавших. Спрос на туристические услуги снизится на прогнозируемые 11% - уверяют исследователи. Схема в конечном итоге "нанесет ущерб регионам, сильно зависящим от туризма", говорят авторы отчёта. Также пострадают и межрегиональные перевозки. В целом, как заявил гендиректор ACI Europe Оливье Янковец, предложение от Еврокомиссии угрожает "нежелательными и непредвиденными последствиями".