Туристам сообщили об опасности использования компьютеров в отелях

Туристам необходимо ограничить использование компьютеров в общественных местах, таких как гостиницы, библиотеки и аэропорт, в связи с повышенным риском хакерских атак. Об этом специалисты ИБ-компании Panda Security рассказали The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Путешественники должны дважды подумать, прежде чем вводить конфиденциальную информацию или подключать свои USB-накопители к общедоступным ПК", - отметили в Panda Security.

Исследователи пояснили, что отели являются популярным вариантом для взлома, так как зачастую посетители более охотно передают важные данные. "Хакеры могут заполучить себе всю введенную вами информацию, а также заразить вирусом ваше устройство, подключенное к компьютеру", - предупредили специалисты.