Куда поехать из Дохи

Катар, никогда ранее не бывший туристическим центром, с каждым годом становится всё более популярным среди туристов со всего мира. И азербайджанцы тут не исключение, тем более сейчас, с открытием прямых рейсов в Доху, число наших туристов в эту богатейшую и экзотическую для нас страну увеличивается с каждым днём. Тем более, что и визовый режим между нашими странами отменен.

Но Катар - это ведь не только Доха, хотя это очень интересный город со множеством достопримечательностей, о чем уже писал AviaTravel. И именно там можно отправиться в довольно увлекательные, экстремальные, необычные туры, которые, несомненно, добавят ярких красок в ваше путешествие и сделают его незабываемым.

Представляем ТОП-5 лучших туров, которые можно и нужно приобрести, будучи в Дохе.

1. "ЖЕМЧУЖИНА КАТАРА"

Если вы любители роскоши, то вам прямая дорога в "Жемчужину Катара" - это искусственный остров в виде морского конька, где всё кричит о больших деньгах: дорогие бутики и рестораны, кинотеатры и пляжи, развлекательные центры и фешенебельные яхты. Здесь же находится и самое высокое и необычное здание Катара - башня Aspire, символ страны.

Что для этого надо сделать? Прямо в отеле у тур-менеджера покупаете обзорную 4-часовую автобусную экскурсию по Дохе, которая будет стоить чуть более 50 долларов. Экскурсий таких ежедневно бывает два, утром и вечером (кроме пятницы). Но если вы захотите индивидуальную экскурсию с русскоговорящим гидом на автомобиле, то вам придётся выложить около 370-400 долларов на семью (3-4 человека).

В холле отеля вам помогут связаться с такими гидами, их представители часто контактируют с менеджментом гостиницы. В городе тоже очень много небольших турфирм, занятых организацией экскурсий для гостей страны.

2. ПУСТЫННОЕ САФАРИ

Нельзя приехать в Катар и не поехать на пустынное сафари - головокружительные ралли на джипах по дюнам, кстати, самым высоким на Ближнем Востоке, до 50 метров в высоту. Можно пересесть на верблюда и прокатиться на "корабле пустыни", а можно провести вечер в настоящей деревне бедуинов с ужином. Только здесь можно заняться сэндбордингом - спуском на доске с высоких песчаных дюн. Цены на экскурсии зависят от условий тура, вида транспорта, от того индивидуальный тур или групповой.

Тур на джипах с ужином длится почти 8 часов и обойдется вам в 200 долларов на человека (маленьких детей не берут). Есть еще и трехчасовые сафари на джипах по пустыне с гидом (который совершенно не нужен), но только на дорогу туда и обратно вы потеряете два часа, так что выбор за вами, хотя и обойдется в два раза дешевле.

Экскурсия во внутреннее море Катара Хор-аль Адаид, являющееся наследием ЮНЕСКО, тоже очень популярна среди туристов. В 60 км от Дохи находится это уникальное место, где водятся газели и скопы, птицы-рыболовы, водоем необычайной красоты. Цена на экскурсию будет зависеть от того, совместима ли она с пустынным сафари или "точечна", индивидуальна или это будет групповой тур. В любом случае, это обойдется не дешевле сотни долларов, а может и больше, зависит от фирмы и вида транспорта. В случае необходимости русскоязычного гида, цена вырастет вдвое.

3. ТРЁХЧАСОВОЙ ДОУ-КРУИЗ С УЖИНОМ

Если хотите провести романтический вечер, то вам предложат прогулку на традиционной деревянной арабской лодке по заливу с видом на красивую набережную Corniche, а затем поплывёте к великолепному Жемчужному острову. Вам подадут традиционный арабский ужин, с чаем или кофе. Если пожелаете другие прохладительные напитки или кальян, придётся доплачивать. Стоить такой тур будет около 170 долларов с гидом, без гида в два раза дешевле, да он и не нужен.

Заказывать тур можно как в отеле, так и в городе, небольшая разница в цене в пользу городских тур-агентов.

4. ЭКО-ТУРЫ

При желании вы можете купить тур в пещеру Дар-аль-Месфер, глубиной до 40 метров или в мангровые леса Аль-Такира, где увидите множество фламинго, цапли, других красивых птиц. Если захотите приобрести тур, то желательно групповой, все индивидуальные туры стоят не менее двух-трех сотен долларов. Там же в отеле вам организуют посещение ипподрома Аль-Шехания, где проходят верблюжьи бега, традиционный вид спорта в Катаре. При большом желании вы можете даже поучаствовать в гонках, если не боитесь, здесь всему своя цена.

5. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ANGRY BIRDS WORLD

Если вы приехали с детьми, то для детей будет интересно посетить парк развлечений Angry Birds World, здесь есть катание на канатах и горках, лазерные битвы, спортивное скалолазание, картинг-трасса. Еще более интересно будет для детей в жаркое время в Snow Park и аквапарке, где есть и взрослая, и детская зоны.

Входной билет стоит 170 местных риалов, около 40 долларов. А ещё есть Aladdin's Kingdom, это детский рай, здесь более 20 аттракционов, один интереснее другого. Каждый аттракцион имеет свою цену, но довольно приемлемую. В Vilaggio Mall находится прекрасный тематический парк для детей Gondolania, цены на аттракционы от пары долларов и выше. В 20 км от Дохи находится Doha Zoo, большой и по территории, и по количеству разнообразных животных, местный зоопарк. Несмотря на некоторую удаленность от города, здесь всегда много как местных, так и туристов. Вход недорогой, 5 местных риалов для взрослых, 2 риала для детей, так что сходить стоит.

В общем, приехав в Катар, вам не нужно зацикливаться только на столице. Даже не имея предварительной информации об экскурсиях, как в отеле, так и на улицах города, вам предложат столько разных туров, что только успевай выбирать. Здесь есть что посмотреть!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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