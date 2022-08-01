Число путешествующих за рубеж туристов достигло половины от допандемийного уровня

Число туристов, путешествующих в другие страны, с января по май текущего года почти наполовину восстановилось до уровня, предшествовавшего пандемии нового коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Международный туризм продолжает демонстрировать признаки сильного и устойчивого восстановления после влияния пандемии, несмотря на серьезные растущие экономические и геополитические вызовы, - уточнили в ЮНВТО. - В первые пять месяцев 2022 года в международном туризме наблюдался значительный рост: было зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий". "Это сопоставимо с 77 млн прибытий с января по май 2021 года и означает, что сектор восстановил почти половину (46%) допандемийного уровня 2019 года", - добавили в организации.

Там уточнили, что "по состоянию на 22 июля в 62 направлениях (из них 39 в Европе) не было ограничений, связанных с COVID-19, и все большее число направлений в Азии начали ослаблять свои ограничения". "Однако более высокий, чем ожидалось, спрос создал серьезные операционные и кадровые вызовы", - добавили в ЮНВТО. В организации также считают, что ситуация вокруг Украины, рост инфляции и процентных ставок, а также опасения замедления экономического роста "продолжают представлять риск для восстановления" отрасли.

По ее версии, "в 2022 году число международных прибытий достигнет 55-70% от допандемийного уровня". "Результаты зависят от меняющихся обстоятельств, в основном от изменения ограничений на поездки, продолжающейся инфляции, включая высокие цены на энергоносители, <...> а также ситуации в области здравоохранения, связанной с пандемией, - уточнили в ЮНВТО. - Недавние вызовы, такие как нехватка персонала, серьезная загруженность аэропортов, задержки и отмены рейсов, также могут повлиять на данные по международному туризму".