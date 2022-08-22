В Дагестане захотели построить новый морской курорт-аналог Сочи

Российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане. При этом новый курорт может появиться из-за того, что в последнее время в регион значительно вырос туристический поток. При этом в Ростуризме подтвердили проработку вопроса о создании нового курорта.

Участники рынка предложили возвести комплекс на площади в 200 га с отелями. При этом на реализацию подобной задумки необходимо не менее 300 млрд рублей. Однако это позволит создать в регионе аналог Сочи, где будут горный и морской кластер.

По словам экспертов отрасли, на фоне роста турпотока и позитивных новостей вокруг Дагестана, инвесторы могут заинтересоваться вложениями в регион. Кроме того, развитие Каспия как туристского направления является закономерным, так как этот регион мало освоен в пляжном и в круизном отношениях.