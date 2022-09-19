В Египте решили запустить Tax Free для туристов

Власти Египта решили ускорить запуск системы Tax Free в республике для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, кабинет министров Египта одобрил создание национальной компании Global Blue Egypt, точки которого планируют открыть в международных аэропортах страны. Официальные сроки запуска системы пока неизвестны, однако египетские эксперты полагают, что пилотный проект может заработать в Шарм-эш-Шейхе уже в ноябре 2022 года.

Отмечается, что возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме - перед отъездом из страны необходимо обратится в специальные киоски Tax Free, где можно получить денежные средства за совершенные покупки, пресыщающие по стоимости 1500 египетских фунтов.