Назван самый дорогой для жизни город США

Сан-Хосе в Калифорнии назвали самым дорогим для жизни городом США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование компании Doxo, основанное на анализе данных Бюро переписи населения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты составили рейтинг, проанализировав размер обязательных ежемесячных платежей домохозяйств, включая ипотеку, аренду жилья, коммунальные платежи, платежи по автокредитам и оплату услуг связи и страховки. В среднем американцы платят в месяц 1,8 тысячи долларов. В Сан-Хосе показатель на 66,8 процента больше - 3,15 тысячи долларов.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Франциско. Топ-3 списка замкнул Вашингтон, четвертая позиция оказалась у Лос-Анджелеса. В топ-5 вошел Нью-Йорк. К десяти наиболее дорогих для жизни городам также отнесли Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Риверсайд и Денвер.

Что касается самых доступных городов, то лидером в этой категории стал Баффало, где жители в среднем каждый месяц отдают 1,6 тысячи долларов - на 15,1 процента меньше, чем в среднем в США. Второе и третье место рейтинга заняли Питтсбург и Кливленд соответственно.