На тайском пляже Паттайя начались рейды полиции

На тайском курорте Паттайя начались полицейские рейды, в том числе по пляжам курорта. Причём они будут проводиться в усиленном режиме, особенно в ночное время, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пояснили местным СМИ в полиции, основным "объектом поиска" служат оружие и наркотики, также в список незаконных действий добавлена и проституция - полиция будет искать "ночных бабочек", зарабатывающих в неположенных местах.

Причиной усугубления правил стали граждане Таиланда, недавно нарушившие все эти запреты: на выходных группа студентов, согласно тайским СМИ, устроила перестрелку у полицейского участка курорта. В итоге патрули усилены, а борьба с "беспределом" вышла на новый уровень.

Туристов впрочем предупредили, что в список правонарушений попадут и другие, более безопасные действия. "Полиция планирует проводить регулярные патрули и быть гораздо более строгими в отношении таких вещей, как употребление алкоголя на пляже и другие нарушения общественного порядка. Туристов и жителей курорта мы просим нам помочь сделать пляжи Паттайи более безопасным для всех", - говорится в заявлении полиции.