К сведению желающих посетить Бали

В ближайшее время на территории острова Бали возможны катастрофические наводнения. Об этом в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20) местных властей предупредили в Национальном метеорологическом агентстве Индонезии, передает Antara, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава агентства Абдул Мухари отметил, что сейчас излюбленный у туристов курорт особенно уязвим из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон. "Последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", - добавил он.

Более того, по мнению метеорологов, местные власти должны осознавать возможность возникновения подобных стихийных бедствий и быть готовыми к ним, поскольку уже в середине ноября на Бали состоится саммит "Большой двадцатки".