Сколько пассажиров обслужил аэропорт Стамбула?
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Международный аэропорт Стамбул за четыре года после открытия обслужил свыше 164,1 млн пассажиров. Новая воздушная гавань турецкого мегаполиса была открыта 29 октября 2018 года, в День республики, как передает Day.Az об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

Из нового стамбульского аэропорта вылеты осуществляются по 262 внутренним и международным направлениям. Как сообщал ранее глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу, по авиаперевозкам он занимает первое место в Европе и пятое в мире.

По данным Анадолу, число рейсов из аэропорта за четыре года превысило 1 млн 117 тыс. За последний год пассажиропоток авиаузла составил 60,6 млн человек. За девять месяцев текущего года пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 62%, на международных - на 102%.

Новый аэропорт Стамбула начал работать после закрытия аэропорта Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных в Европе. Согласно планам турецких властей, к 2025 году, после полного завершения строительства, новый стамбульский аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно порядка 150 млн пассажиров. Сейчас возможности хаба позволяют обеспечить перевозку 120 млн человек в год.