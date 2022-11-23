В Мексике туристку избили за восхождение на пирамиду майя

В Мексике разъяренная толпа набросилась на туристку после того, как она забралась на древний храм майя - пирамиду Кукулькана. С 2008 года она является объектом ЮНЕСКО, и подниматься на нее запрещено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, подробности инцидента и видео опубликовала британская газета The Sun. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина танцует на ступенях храма в городе майя Чичен-Ица. После этого охранник заставил ее спуститься, где туристку уже ждали возмущенные неуважительным поведением местные жители. Нарушительницу стали дергать за волосы, толкать, поливать водой, а также выкрикивать слово "тюрьма".

Пирамида Кукулькана была построена более 1200 лет назад. С 2008 года она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и восхождение на нее запрещено. За незаконное восхождение на храм может грозить штраф до 100 тысяч песо (300 тысяч рублей).