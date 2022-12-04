Aerolineas Argentinas добавила рейс в Катар в честь выхода сборной в 1/4 финала ЧМ

Аргентинская государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas добавила новый рейс в столицу Катара Доху в связи с выходом сборной страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение о предложении появилось в субботу на сайте перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шаг за шагом к достижению золотой мечты. Впереди Нидерланды, и сборной нужна поддержка всех аргентинцев для того, чтобы двигаться вперед по этому сложному пути. Мы запланировали новые рейсы в Доху, которые вылетают 6 декабря ради четвертьфинала", - говорится в сообщении.

По состоянию на 00:30 воскресенье (07:30 по бакинскому времени) на сайте авиакомпании отображалось три доступных билета в эконом-классе на эту дату.

В субботу сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче 1/8 финала. 9 декабря она столкнется с Нидерландами в 1/4 финала на Национальном стадионе в Лусаиле.