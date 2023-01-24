Стюардесса перечислила наиболее глупые вопросы пассажиров в своей практике

"Как открыть окно?" - это похоже самый популярный глупый вопрос, который выслушивают бортпроводники на рейсах. Очередной рейтинг самых нелепых вопросов пассажиров представила на страницах британской Daily Star Джессика Лайонс, блогер из Бразилии, которая два года работала стюардессой в Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Некоторые вопросы она считает неизбежной рутиной - например, разнообразные попытки познакомиться. По её словам, некоторые пассажиры оставляют свой номер телефона на салфетках, или пытаются потом найти стюардессу в соцсетях. А некоторые даже "прикидываются больными, чтоб заманить вас поближе" - пишет блогер. Примерно к такой же рутине она относит и просьбы заглянуть в кабину во время полёта - это, кстати, категорически запрещено правилами безопасности - или просьбы о дополнительной еде.

Но некоторые вопросы "заставляют нас хихикать всем камбузом", уверяет блогер. И перечисляет их. "Как я могу открыть окно?", "Можете ли вы подогреть молоко для моего ребенка?", "Можно купить конфет?", "У вас есть личный туалет?"

На всякий случай, стюардесса поясняет, что окно в самолёте открыть, к счастью, нельзя - таковы конструктивные особенности лайнера, иначе это привело бы к разгерметизации салона и катастрофе. Разогревать что бы то ни было "частным лицами" в самолёте тоже нельзя, тем более, зажигать на борту свечи.

Джессика продолжила: "Мой любимый вопрос - "где я могу курить?" Я обычно говорю: как только вы покинете аэропорт!" - добавила блогер.