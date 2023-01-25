В аэропорту Флориды объявили эвакуацию

Аэропорт Палм-Бич в штате Флорида был частично эвакуирован, после того как один из пассажиров рейса авиакомпании Frontier Airlines, направлявшийся в Филадельфию, сообщил о взрывном устройстве . Об этом в среду в интервью телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь управления шерифа округа Палм-Бич Тери Барбера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, один из пассажиров заявил, что в его багаже была бомба", - отметила Барбера, добавив, что "звонивший уже арестован ФБР".

В одном из терминалов аэропорта была объявлена эвакуация. После этого кинологи, группа саперов и ФБР смогли проверить две сумки, принадлежавшие пассажиру. В результате обследования взрывное устройство не было обнаружено.

Из-за инцидента было отменено шесть рейсов.