Самолет провел в воздухе 13 часов и вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, летевший из ОАЭ в Новую Зеландию, провел в воздухе 13 часов и вернулся в тот же аэропорт из-за наводнения в пункте прибытия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Рейс авиакомпании Emirates следовал по маршруту Дубай - Окленд. Самолет преодолел почти девять тысяч миль (14,4 тысячи километров), когда стало известно, что аэропорт Новой Зеландии не принимает международные рейсы из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с наводнением в городе.

Самолет развернулся и полетел обратно над океаном тем же маршрутом - пассажиры провели в воздухе около 13 часов. Отмечается, что из-за массовых отмен рейсов в Окленд более чем две тысячи человек были вынуждены остаться на ночь в терминалах.