Важная новость для желающих отправиться в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines объявила в субботу об отмене вылета и приема 238 рейсов в Стамбульском международном аэропорту, которые запланированы на 5 и 6 февраля, из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении перевозчика в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В минувшую пятницу авиакомпания предупредила о возможных изменениях в графике отправки и приема рейсов из-за сильного снегопада, который к 5 февраля должен накрыть Стамбул. В компании рекомендовали пассажирам заранее проверять статус своих рейсов на сайте Turkish Airlines.

Стамбульский аэропорт находится в европейской части турецкого мегаполиса. В Стамбуле также действует аэропорт имени Сабихи Гекчен, который расположен в его азиатской части. Сообщений об отменах и переносах рейсов в этом авиаузле пока не было.