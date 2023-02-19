Туристка попала под капельницу после того, как по ней прополз опасный жук на популярном курорте

Австралийская туристка отправилась вместе со своей семьей на райский остров Бали и после, казалось бы, безобидного контакта с разноцветным жуком угодила с сыпью и волдырями под капельницу. Отпуск превратился в настоящее мучение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Путешественница Стефани Муди отдыхала в балийском городке Убуд, когда в один из дней она заметила у себя на бедре таинственную сыпь и большие красные волдыри. После поездки в Куту ей стало гораздо хуже. Выяснилось, что болезненно выглядящая сыпь вызвана токсинами от ядовитого местного жука, которых туристка "видела повсюду" в Убуде.

Жук оказался не из простых: томкат (Paederus riparius) - носитель яда, который считается даже более мощным, чем яд кобры. При длине всего около 1 см эти жуки не кусают и не жалят, а вместо этого выделяют гемолимфу (токсин), просто ползая по коже человека, после чего у последних появляется "везикантный дерматит".

"В течение дня сыпь начала покрываться волдырями и увеличиваться, - рассказала австралийка в личном аккаунте в соцсети. - Она превратилась в маленькие волдыри, которые затем пожелтели и напоминали большой желтый сочащийся волдырь, который врачи должны были вскрыть и наложить повязку. Желтый кусочек был похож на воздушный шарик. Мне пришлось сразу поставить капельницу, потому что доктор беспокоился, что сыпь распространится по телу".

Известно, что сыпь может распространяться при контакте с другими частями тела, особенно поражаются такие области, как шея или другие суставы. "Врач сказал мне, что к ней пришла маленькая девочка, у которой сыпь была по всем ногам... на обеих ногах из-за прикосновения к нему, а затем к другим частям ее тела. Я просто хочу, чтобы другие знали, что нужно немедленно обратиться за лечением, включая антибиотики и крем с кортизолом", - рассказала Муди. Через 24 часа после обращения за медицинской помощью туристка решила вернуться в Австралию.

Справка: Томкат - взрослый жук жёлто-оранжевый, надкрылья синие. Голова и шиловидный конец брюшка, почти чёрные, напоминают муравьев. Эти жуки находят пристанище во влажных местах обитания, например, у берегов рек и болот, широко распространены на балийских рисовых полях, где охотится на вредителей рисовых растений. Токсин вызывает появление сыпи, рубцов и волдырей на коже. Также могут возникнуть побочные эффекты, например, при использовании полотенец или постельного белья, по которым полазил этот жук. Чаще встречается ночью, поскольку их привлекает искусственное освещение, туристам настоятельно рекомендуется проверять гостиничные номера на наличие насекомых.