https://news.day.az/tourism/1544624.html США отменяют тест на COVID-19 для приезжающих из Китая
США отменяют тест на COVID-19 для приезжающих из Китая
США с пятницы отменяют тест на COVID-19 для прибывающих в страну из Китая, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, тесты на коронавирус намерены отменить из-за снижения числа случаев заболевания COVID-19 на территории КНР.
Чиновники охарактеризовали решение об отмене тестов на COVID-19 как приоритеты общественного здравоохранения, а не внешней политики.
С 5 января власти США требовали проходить тестирование на коронавирус всем прибывающим из Китая старше 2 лет.
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