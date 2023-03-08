США отменяют тест на COVID-19 для приезжающих из Китая

США с пятницы отменяют тест на COVID-19 для прибывающих в страну из Китая, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, тесты на коронавирус намерены отменить из-за снижения числа случаев заболевания COVID-19 на территории КНР.

Чиновники охарактеризовали решение об отмене тестов на COVID-19 как приоритеты общественного здравоохранения, а не внешней политики.

С 5 января власти США требовали проходить тестирование на коронавирус всем прибывающим из Китая старше 2 лет.