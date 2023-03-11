Турист описал способ лететь с комфортом в эконом-классе

Известность в соцсетях и много возмущённых комментариев получил "лайфхак" одного туриста по увеличению комфорта перелётов в эконом-классе. Он заявил, что открыл способ получить "версию первого класса для бедняков", но его способ лететь с комфортом понравился далеко не всем, а многие вообще усомнились в реальности такого метода. Тем более, что дополнительные средства для этой схемы тоже понадобятся, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

На скандал обратила внимание британская газета Daily Star. Она рассказывает, что данный блогер в TikTok заявил, что нашел "лайфхак", который всегда дает ему полный ряд сидений, на которых он может устроиться с комфортом. "Как достичь первого класса бедняка? Если вы хотите отправиться в отпуск за границу, но не можете позволить себе частный самолет или первый класс на большинстве рейсов, с помощью этой уловки вы можете забронировать авиабилет и получить себе дешевую версию первого класса и сэкономить деньги!", - уверил тик-токер.

Сам способ несложен, но дополнительного вложения средств требует. С желающего лететь с комфортом, согласно этому лайфхаку, требуется выкупить билеты на весь ряд, а затем сдать их всего за 45 минут до посадки. За такое время, уверяет блогер, авиакомпания не успеет перепродать билеты, и вам останется целый свободный ряд. "Никакого подвоха, только убедитесь, что деньги за два дополнительных билета полностью вам вернутся", - заявил блогер.

Однако зрители "подвох" всё-таки нашли - и не один. У видео с миллионом просмотров оказалось много критических комментариев. Во-первых, как отмечают комментаторы, далеко не факт, что затраченные средства вернутся. "Покажите мне авиакомпанию, которая полностью возвращает деньги за билеты, сданные хотя бы за час до вылета. Я таких не видел ни одной", - пишет, например, один комментатор. Во-вторых, совершенно не факт, что таким образом можно будет получить свободный ряд - на свободные места, особенно на востребованных рейсах, найдётся много кандидатов - например, пассажиры, чей рейс был отменён или они не смогли улететь на предыдущем рейсе по каким-то причинам, или сотрудники самой авиакомпании.

Многие также обратили внимание на неэтичность подобного лайфхака. "Загвоздка в том, что ты всех обманываешь. Это не слишком хороший способ, ты отнимаешь места у тех, кому может быть необходимо улететь этим рейсом. И цены станут ещё дороже", - пишут блогеру. Да и авиакомпании вряд ли благосклонно отнесутся к такому способу обеспечивать комфортный полёт - добавляют комментаторы. Один раз ещё может "прокатить", но на второй-третий раз внезапно сдаваемых билетов есть шансы загреметь у перевозчика в "чёрный список" - полагают комментаторы.