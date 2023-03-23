В аэропортах Франции ожидают критической нехватки керосина

Протестная забастовка против повышения пенсионного возраста на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Нормандии может привести к нехватке керосина во французских аэропортах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сотрудники НПЗ заблокировали его работу и вывоз топлива 17 марта. На этом фоне власти готовятся воспользоваться полномочиями по мобилизации сотрудников для принуждения их к выполнению должностных обязанностей, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше.

Авиационные власти советуют авиакомпаниям, отправляющим рейсы в парижские аэропорты Шарль-де-Голль и Орли, "брать как можно больше топлива в аэропорту отправления" из-за истощения запасов керосина.

По последним данным, бастующие заблокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль и ворвались в аэропорт.

16 марта глава правительства Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство одобрило повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход Национального собрания на основании норм конституции страны, решение было одобрено сенатом.

После принятия реформы в стране происходят стихийные протесты. На 23 марта в стране запланировано 240 протестных мероприятий, связанных с пенсионной реформой.