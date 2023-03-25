Названы самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году

Швейцария возглавила список самых безопасных мест для отдыха в 2023 году благодаря политической стабильности, низкому уровню насилия и хорошему здравоохранению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом свидетельствует свежий отчет компании Which? Travel, в рамках которого оценивались страны по всему миру в плане рисков стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, уровня убийств, терроризма, качества инфраструктуры здравоохранения и безопасности для женщин.

Примечательно, что почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены североевропейские страны. Так, на втором месте оказалась Исландия, а за ней следуют Норвегия, Португалия и Словения.

На противоположном конце шкалы находится Ямайка, где уровень убийств примерно в 60 раз выше, чем в Швейцарии. Бразилия, Южная Африка и Мексика также занимают низкие места в рейтинге из-за высокого показателя убийств, в то время как Филиппины находятся почти в самом низу из-за повышенного риска стихийных бедствий.

Топ-20 самых безопасных мест для отдыха в мире:

1. Швейцария

2. Исландия

3. Норвегия

4. Португалия

5. Словения

6. Финляндия

7. Новая Зеландия

8. Дания

9. Сингапур

10. Австрия

11. Германия

12. Швеция

13. Австралия

14. Канада

15. Испания

16. Бельгия

17. Чешская Республика

18. Нидерланды

19. Италия

20. Франция.