Turkish Airlines признаны лучшей авиакомпанией Европы

Флагман гражданской авиации Турции - Turkish Airlines (THY) признан лучшей авиакомпанией Европы по версии британского консалтингового агентства Skytrax, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Кроме того, турецкий авиаперевозчик удостоен награды в номинациях: "Лучшее обслуживание в бизнес-классе", "Лучшее обслуживание в эконом-классе", "Лучшая авиакомпания Южной Европы" и "Лучшее кресло в эконом-классе".

В опросе 2022/2023 гг., участвовали представители из более чем 100 стран мира.

Анкеты были представлены на английском, французском, испанском, русском, японском и китайском языках. В целом обрабатывалось 20,230 млн ответов.

Всего в опросе участвовали 325 авиакомпаний.

На церемонии вручения премий World Travel Awards в Paris Air and Space Museum присутствовал председатель Совета директоров и Исполнительного комитета THY Билаль Экши.

Он отметил, что THY в восьмой раз удостоилась этой премии. "Эта премия укрепляет лидирующую позицию нашего флагмана в данной сфере. Мы рады, что были выбраны лучшей авиакомпанией в Южной Европе по результатам голосования, организованного Skytrax. Мы будем продолжать улучшать наше понимание обслуживания во всех областях и принимать наших гостей наилучшим образом", - отметил Экши.