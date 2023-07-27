Известный магазин в Испании начнет брать деньги с туристов за селфи

Популярный универсам в Барселоне повесил на витрине объявление, что начнет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, руководство лавки объяснило решение желанием справиться с людьми, которые заходят сделать селфи и которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.

Магазин Queviures Múrria открылся в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Большинство посетителей приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.